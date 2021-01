Sanremo: la zona rossa blocca due mercati, si riprenderà sabato 9 ma prima toccherà a Ventimiglia

Non inizia certo bene, il 2021, per gli ambulanti che operano sui mercati della nostra provincia. A causa delle zone rosse instaurate, infatti, saltano tre appuntamenti che in tempi normali sarebbero stati importantissimi per l’economia locale.

Il Capodanno, caduto ieri che era venerdì, ha evitato lo svolgimento dell’appuntamento con il mercato di Ventimiglia, già notevolmente penalizzato dalla mancanza dei francesi da alcune settimane. E, con la zona rossa instaurata, saltano oggi e martedì prossimo i mercati di Sanremo. I primi appuntamenti dovrebbero quindi essere quelli di venerdì 8 nella città di confine e sabato 9 a Sanremo.

Utilizziamo il condizionale visto che al momento non si conoscono le decisioni del Governo, dopo le chiusure dettate nel periodo delle feste. A dire il vero il primo appuntamento potrebbe essere fissato per lunedì prossimo ad Arma di Taggia ma, sondando gli operatori, questi non dovrebbero essere in molti a presentarsi. Insomma un periodo non certo facile anche per gli ambulanti che, dopo un anno difficilissimo come tutti, devono fare i conti con questo inizio di anno fatto di chiusure.