Danni da cinghiali sul territorio: nuove gabbie a Taggia, Battaglia "Sono vicini alla città è un problema da non sottovalutare"

“Non si può pensare di risolvere il problema dei danni causati dai cinghiali e dagli animali selvatici ma dobbiamo continuare ad arginarlo facendo prevenzione sul territorio”

È questo il principio che accompagna a Taggia l’arrivo di 3 nuove gabbie per la cattura. Ne abbiamo parlato con Fortunato Battaglia, consigliere comunale con delega all’agricoltura e alla tutela faunistica, promotore di questo sistema avviato da qualche tempo, con l’autorizzazione di Regione Liguria.

“Da adesso avremo 6 gabbie per essere ancora più incisivi in questa attività preventiva e di contrasto per i danni causati da cinghiali e caprioli - spiega Battaglia - Si tratta di strumenti utili che hanno fatto calare di circa l’80% le segnalazioni di danni nelle campagne. In questi anni, abbiamo ricevuto tantissime denunce e così abbiamo cercato un modo per interdire. Grazie all’uso delle gabbie sono stati catturati 8 tassi e ben 61 cinghiali che avevano devastato il nostro territorio”.

Da che cosa dipendevano queste numerose segnalazioni? “L’istituzione di un’oasi protetta che copriva tutta la zona limitrofa a Taggia e la legge 157 del 2002 che vieta l’allontanamento anche con i cani da selvaggina, hanno creato un luogo sicuro e ricco che ha permesso soprattutto ai cinghiali di proliferare. La conseguenza diretta sono stati i gravi problemi creati alla cittadinanza, dai danni alle coltivazioni al crollo anche dei muretti a secco” - replica.

“Ho avuto molti incontri con abitanti, agricoltori e floricoltori disperati per la presenza delle famiglie di cinghiali. - prosegue - Mi sono confrontato anche con Matteo Anfossi, presidente ATC imperiese e Luca Salvini presidente di Federcaccia e altri membri dell’ATC imperiese e si è arrivati ad arginare il fenomeno con la costruzione delle prime gabbie, monitorate dalle guardie dell’ufficio caccia e pesca”.

“Si tratta di trappole, tracciate con GPS e il cui posizionamento è comunicato a Regione. Vengono monitorate giorno e notte e in caso di cattura si avvisano le guardie per allontanare gli animali dal posto, portandoli in zone boschive o altrove dove non possano più fare danno. - racconta il consigliere comunale - Del resto, quando si crea un’oasi protetta è impensabile entrarvi all’interno con i cani per creare allontanamenti perchè lo vieta la legge. Nel 2017, ho portato la problematica all’attenzione del sindaco Mario Conio e dell’allora assessore all’agricoltura Chiara Cerri che subito hanno colto l’importanza di intervenire rapidamente. Poi nel 2018, grazie all’interessamento di Alessandro Piana, all’epoca presidente del Consiglio Regionale, è stato possibile spostare i confini dell’area protetta, sulla base delle nuove indicazioni previste da Regione. Questo ha permesso un’azione ulteriore per contrastare il proliferare di cinghiali e quindi limitare i danni alle coltivazioni”.

“Il problema riguarda i cinghiali ma anche altri animali, come ad esempio i caprioli che sono ghiotti di gemme e germogli di alberi da frutta. - precisa Battaglia - Infatti, i danni registrati hanno interessato anche queste coltivazioni come anche i vigneti, passando per gli uliveti e tutte le altre coltivazioni”.

Se la popolazione dei cinghiali è così diffusa c’è la possibilità che arrivino anche in zone urbane, nel centro cittadino come visto ad esempio nella vicina Ventimiglia? “Non è una possibilità remota. Molte segnalazioni le abbiamo nella zona intorno a Borgo San Martino e senza andare fino al confine, pensiamo al caso di qualche anno fa, quando i cinghiali causarono un incidente sull’Aurelia Bis a Sanremo. Se non venisse fatta prevenzione costante, correremo il rischio di trovarci con i cinghiali in paese” - afferma Battaglia.