Sanremo: nessuna sanzione tra i circa 200 controlli di Municipale e Carabinieri eseguiti durante la notte (Foto)

Un centinaio di controlli da parte della Polizia Municipale e altrettanti dei Carabinieri ma nessuna sanzione, in una città deserta ma che ha rispettato appieno le normative previste contro il diffondersi del Covid-19. Questo, in estrema sintesi, il bilancio dei controlli eseguiti questa notte a Sanremo, al quale verranno integrati i risultati ottenuti nel resto della provincia.

Una nottata che è trascorsa, come anticipato questa mattina, in modo assolutamente tranquillo e con i cittadini fermati in giro, che erano tutti autorizzati a muoversi e con le relative autocertificazioni. Un bilancio che non ha visto multe ma solo verifiche di prassi in diverse zone della città.

E anche il primo giorno dell’anno si è aperto come aveva chiuso l’ultimo del 2020, ovvero con i controlli delle forze dell'ordine per il rispetto delle normati per la zona rossa che continua su tutto il territorio nazionale, fino a domenica. In particolare stamattina la Polizia Locale di Sanremo ha operato nel quartiere della Foce per il controllo dei veicoli in transito.

Traffico scarso e conducenti fermati che erano alla ricerca di qualche supermercato aperto per la spesa, ma che risultavano quasi tutti chiusi. Anche la pioggia ed il freddo hanno senz'altro scoraggiato uscite non proprio necessaria. Una città, quindi, praticamente deserta. Un inizio tranquillo e bagnato che speriamo porti fortuna a tutto il resto dell'anno.