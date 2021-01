Notte di Capodanno fatta di controlli delle forze dell'ordine in città dal panorama surreale: nessun intervento di 118 e Vigili del Fuoco (Foto e Video)

E’ stata sicuramente la notte di Capodanno più surreale del dopoguerra, quella appena terminata anche per la nostra provincia. L’instaurazione del coprifuoco, presente ormai tanto tempo, ha avuto sicuramente un sapore diverso in quella che è, solitamente, la notte più festaiola dell’anno.

Le strade della nostra provincia sono state tutte pressoché vuote e il rispetto delle normative, almeno fuori, è stato totale. A mezzanotte dalle case private, sia sulla costa che nell’entroterra, sono partiti i botti e qualche fuoco d’artificio ha illuminato il cielo. Qualcuno è stato anche alla finestra, forse più per vedere se effettivamente nessuno era in strada piuttosto che festeggiare.

Piazza Colombo a mezzanotte

Nel corso della serata di ieri e della notte i controlli sono stati massicci e attenti, soprattutto nei luoghi più strategici, con Carabinieri, Polizia Municipale e agenti del Commissariato che hanno presidiato gli ingressi e le uscite della città ma ovviamente anche il centro.

Secondo i primi riscontri non si sono registrati problemi di ordine pubblico e, anche per il servizio sanitario del 118, le pubbliche assistenze e i Vigili del Fuoco è stata una notte di Capodanno tranquillissima. La pioggia, iniziata a cadere già ieri sera, ha ulteriormente aiutato e i mini veglioni casalinghi sono andati avanti senza problemi. Pochissime le chiamate per piccoli interventi medici e nulla più nelle prime ore di questo 2021, tanto atteso da tutti per lasciarci alle spalle quello che è stato più volte definito l’annus horribilis del Covid.

Dalle nostre redazioni un sincero augurio di buon anno.