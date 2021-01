Coronavirus: cresce il rapporto tamponi-positivi (11,75%) oggi in Liguria ma calano gli ospedalizzati

Cresce, nel primo giorno dell’anno, il rapporto tamponi-positivi nella nostra regione. Sono infatti 412 sui 3.505 test eseguiti, ovvero uno ogni 8,5 pari all’11.75%.

Nella nostra provincia sono stati 58 i nuovi positivi mentre nel savonese sono 98, a Genova 174 e a Spezia 82. Nessuno tra i non riconducibili alla residenza in Liguria. Sono 7 i morti tra il 30 e il 31 dicembre, dei quali nessuno nella nostra provincia.