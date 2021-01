Sanremo: i ringraziamenti ai medici e agli operatori dell'ospedale 'Borea' dalla nostra lettrice Barbara

Una nostra lettrice, Barbara Velo, ci ha scritto per iniziare il 2021 con una spinta energetica differente dalla demoralizzazione più che ragionevole che ci ha accompagnati a letto la notte scorsa, dovuta alla pandemia del 2020:

“Desidero sentitamente ringraziare il Dott. Marco Bruno, che presta il suo servizio professionale presso il Pronto Soccorso di Sanremo (Ospedale Borea), e a tutto il gruppo di professionisti infermieri, tecnici e qualsivoglia specialità che hanno altamente svolto anche ieri la loro ‘missione’, aiutando mio padre con un grave problema respiratorio. Ognuno di noi scopre o meglio comprende la grandezza del mestiere di queste persone solo quando ne è toccato in prima persona. Tuttavia ricordiamoci che la gentilezza, la cortesia, l'amorevolezza non sono doti comuni e scontate e scoprirle in momenti difficili è la meraviglia che contraddistingue certe persone. Ed al ‘Borea’ lavora questo genere di persone. Un plauso ed un forte ringraziamento a nome di tutti coloro che affidatisi alle loro cure possono sorridere e respirare ancora”.