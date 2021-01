Arma di Taggia: le proteste di un lettore per la notte di Capodanno "Botti, assembramenti e pochi controlli"

Un nostro lettore, Leonardo Ferretti, ci ha scritto per commentare quanto visto ieri sera, dalla sua finestra, ad Arma di Taggia:

“Se non erro, come da ultimo DPCM, anche ad Arma di Taggia vi era divieto di spostamenti ed assembramenti dalle 22 del 31 dicembre alle 7 del 1° gennaio. A questo proposito, ieri sera, da prima di mezzanotte in poi, ho visto dalla mia finestra diversi assembramenti di persone in strada, chi urlava, chi lanciava pettardi di ogni tipo ed altro, come se fosse un Capodanno qualunque. Siccome ho avuto modo di vedere personalmente la meticolosità dei controlli delle Forze dell’Ordine ad Arma di Taggia, sono rimasto molto colpito dalla completa e totale anarchia di ieri sera. Basta fare due passi quest’oggi nelle vie cittadine per rendersi conto di quanto sia successo stanotte. Durante il lockdown della primavera 2020, ho assistito a controlli in pieno centro di Arma di Taggia. Ricordo, in particolare, un episodio durante il quale degli operatori della Polizia Locale chiedevano le autocertificazioni a persone che facevano la fila fuori da un negozio di alimentari. Sono quindi rimasto molto colpito da quanto sia successo ieri sera (ovviamente, sarei in grado di fornire data, luogo preciso e nome del negozio, qualora fosse utile e/o necessario)”.