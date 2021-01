Il bilancio 2020 del Team Legend Cars Sanremo, 1 titolo con Danilo Laura e tanta speranza per l'anno nuovo

E' tempo di bilanci per il Team Legend Cars Sanremo che chiude questo 2020 con un altro titolo, il Campionato Italiano Over con Danilo Laura.

"Mi faccio portavoce – dice il presidente del Team Liguori Vinicio - di tutti i componenti del Team nell’augurare un meraviglioso 2021, sperando che ci porti molta serenità e tanta normalità, che manca in maniera ossessiva. Siamo vicini a tutti, gli operatori sanitari, ammalati e a tutte le persone che soffrono. Volevamo organizzare un piccolo evento per beneficenza, ma i nostri eventi anche se pur statici (con le macchine in esposizione facendo solo autografi e dando poster) creano assembramenti, per cui abbiamo pensato di dare il nostro piccolo contributo, nel non crearlo".



"Parlando di altro per sdrammatizzare la situazione – continua il Presidente - a livello sportivo posso dire che anche quest’anno con molte difficolta siamo riusciti per il terzo anno consecutivo ad avere un altro titolo nella nostra bacheca, Danilo Laura per il secondo anno consecutivo ha vinto il Campionato Italiano Over, mentre Kevin Liguori Campione del Mondo 2019 non riuscendo a partecipare a tutte le gare, è riuscito comunque ad arrivare quarto assoluto".



"Mentre Maurizio Massa, anche lui non partecipando a tutte le gare della categoria over, è riuscito ad agguantare comunque il quarto posto. Il sottoscritto Liguori Vinicio, sempre della categoria over - posso solo dire che di sicuro non è stato il mio anno -buon anno, pieno di felicità gioia salute e tante vittorie" - conclude il presidente del team matuziano.