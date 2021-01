Calcio, Juniores Nazionali. Si riparte il 16 gennaio, è arrivata l'ufficialità

Il Dipartimento Interregionale ha comunicato poco fa che il Campionato Nazionale Juniores Under 19 2020/2021, in osservanza a quanto previsto dal DPCM del 3/12/2020, riprenderà il 16/01/2021 con le gare programmate il 31/10/2020 e proseguirà per le gare successive con la sequenza già prevista, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero essere emanati.





Si precisa che, per svolgere la suddetta attività, in questo periodo le squadre in ogni caso potranno continuare ad effettuare gli allenamenti nelle forme consentite dal DPCM del 3/11/2020. Le società dovranno applicare ed osservare le disposizioni di cui ai “chiarimenti F.I.G.C. a eseguito di richieste provenienti dalle componenti” del 17/09/2020 in materia di Protocollo sanitario.





I recuperi delle gare non disputate, saranno successivamente calendarizzati e pubblicati con Comunicato Ufficiale.