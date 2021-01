È uscito il nuovo album di Giuseppe Pipoli, in arte “Mister Pipoli”

È uscito ieri, martedì 29 dicembre, “Cambio di Rotta” il nuovo album di Giuseppe Pipoli di Monopoli, in arte “Mister Pipoli”. Per l’occasione il cantante ha interpretato 13 brani inediti.

“Sono canzoni dove l'emozione non ha voce – ci ha spiegato l'artista - questo nuovo disco é figlio del lockdown, realizzato in un anno di intenso lavoro e di grande entusiasmo. I temi affrontati in “Cambio di Rotta”, canzone Rock sul Coronavirus che da il titolo all'album intero e che sta spopolando sul web con oltre 118 mila visualizzazioni, parlano dell'ingiustizia giudiziaria, dell'amore, delle persone speciali, della musica, della fortuna, dell'incomprensione, degli alieni, della nascita di un figlio, e l'album è dedicato al mio amico Alberto Graziani. Questo anno difficile e impegnativo ha cambiato la mia visione del mondo e mi ha fatto capire cosa voglio dalla mia vita”.

L'album è in vendita sui Digital Store in tutto il mondo. Si potranno scaricare i singoli brani o l'intero album sulle piattaforme. Intanto emerge la bella notizia che in concomitanza del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, il Cantante Pugliese sarà in concerto nella Città dei Fiori sull'ambito palco del Mamely Rock.

“Dopo un lungo silenzio concertistico – ha proseguito il cantante Pugliese - dovuto al lockdown e a questa emergenza sanitaria, sono emozionato di tornare a cantare su un vero palco, restrizioni permettendo. Al mio fianco ci sarà il maestro Alberto Graziani di Voghera, mio collaboratore da 3 anni che ha collaborato come produttore esecutivo e autore della maggior parte dei brani del nuovo album “Cambio di Rotta. L'album è stato prodotto dal Dott. Stefano Lovece, medico chirurgo odontoiatra di Monopoli e da me. Produttore esecutivo dell'intero album, il maestro Alberto Graziani chitarrista jazz pop arrangiatore, compositore e autore. L'album è stato registrato al Free studio da Giacomo Lampugnani di Retorbido ( Pavia), dove da anni è frequentato dai più grandi Artisti del calibro di Tullio De Piscopo e Flavio Oreglio e tanti altri.. Nel nuovo disco “Cambio di Rotta” hanno suonato alla batteria Luiz De Castro, al basso Giacomo Lampugnani, alle tastiere Alessandro Abbatiello e alla chitarra il Maestro Alberto Graziani”.

Il concerto di “Mister Pipoli” a Sanremo è previsto durante la settimana del Festival, la data è ancora da definire.

“Inoltre voglio ringraziare – ha concluso Pipoli - Francesco Lacalamita, direttore artistico televisivo per la collaborazione e il titolare del Mamely Rock per l'invito. Prossimamente sarò a Sanremo per l'intervista dal Mamely Rock che andrà in onda sul Canale Nazionale 68 BOM Channel per presentare alcuni brani tratti dal mio nuovo album e il video “Cambio di Rotta”, realizzato da Giovanni Fazio, videomaker regista di Bari. La grafica della copertina del nuovo disco “Cambio di Rotta” è stata realizzata dal grafico Luca Cettomai di Roma. Infine, tra le firme degli autori, oltre a quella del maestro Alberto Graziani di Voghera, ci sono anche quelle del mio amico giornalista Maurizio Losorgio, del musicista Andrea Ferigo di Verona, del fotografo John Mascy di Fasano, dell'informatore Stefano D'Aprile e del dott. Stefano Lovece medico chirurgo odontoiatra di Monopoli. Ah, dimenticavo... nel mese di febbraio sarà realizzato il nuovo videoclip musicale del brano “Acqua e Fuoco” scritto dall'amico giornalista Maurizio Losorgio”.