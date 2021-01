I consigli del Dr. Luca Avagnina: il piede diabetico, come prevenire le problematiche annesse e come curarle in modo professionale

Il podoiatra Luca Avagnina parla di una problematica molto diffusa tra i pazienti diabetici: "Il piede diabetico è un "problema" che molto spesso è sottovalutato dai pazienti, perché non si rendono conto che anche solo da un piccolo taglio, o da una piccola infezione si può addirittura in poche ore o gg, perdere un dito! O a volte perdere il piede stesso ... - afferma il Dottor Luca Avagnina, del centro sanremese Podomedica, che prosegue: "Premettiamo subito che è questo tipo di piede è davvero un problema serio, importante, dove SOLO la prevenzione gioca un ruolo primario.

La prevenzione è SOLO di due tipi:

- la prevenzione primaria, quando le lesioni non si sono MAI presentate, e non si vuole che compaiano;

- prevenzione secondaria, quando invece purtroppo sì sono GIA' verificate le lesioni e le loro brutte conseguenze e si deve evitare che si ripetano un'altra volta.

È anche importante capire che il "Piede Diabetico" ha poi tre aspetti fondamentali, a parte quelle della malattia diabetica, quali cause di insorgenza del RISCHIO:

1) che NON ci sia una INFEZIONE, perché se c'è un'infezione ovviamente qualunque cura ai piedi non ha senso se prima non si risolve questa condizione;

2) che NON ci sia una alterata VASCOLARIZZAZIONE, perché se non arriva sufficiente sangue solo un chirurgo vascolare può e deve intervenire subito per "aprire" i vasi sanguigni ostruiti;

3) e dal punto di vista PODOLOGICO che NON ci sia una anomala PRESSIONE BIOMECCANICA sui tessuti cutanei, che essendo già "malati", ipercheratosi o ulcere presenti aumentano enormemente il RISCHIO DI AMPUTAZIONE del piede o di parti di esso, questo perché il diabete porta ad una diminuzione della sensibilità neurologica, una riduzione dell'apporto vascolare e quindi il tessuto è già indebolito, e di CONSEGUENZA se subisce una iperpressione anomala costante a ogni passo, e ripetuta migliaia di volte in ogni momento della giornata,

o perché porta una scarpa sbagliata o non adatta al suo piede, o perché cammina male, o perché ha già delle ipercheratosi o delle alterazioni del piede, dito a martello, alluce vago, metatarsalgie varie, queste situazioni possono degenerare infettandosi fino a, come abbiamo detto, a tragiche conseguenze, e tutto cio a partire da un semplice callo!

Quindi, il ruolo del PODOLOGO PODOIATRA è fondamentale per la prevenzione, in quanto VISITANDO ACCURATAMENTE il piede del paziente, verificando l'esistenza di pressioni anomale deambulative, ed eliminando le ipercheratosi presenti, nonché prescrivendo le idonee creme con sostanze adeguate per il mantenimento di una pelle elastica e sana, Il podoiatra deciderà nel caso se sia necessario effettuare una terapia ortesica plantare personalizzata e consigliando le adeguate calzature in modo da scaricare e distribuire correttamente tali pressioni, EVITERA' TUTTI I RISCHI ULCERATIVI.

Il mio consiglio è che i soggetti diabetici DEVONO avere un podologo di riferimento.

E LA NOVITA DI CURA PIU ECLATANTE Per sconfiggere il piede diabetico, a disposizione del Podoiatra c'è una nuova un'arma fantastica che nella nostra provincia e presente SOLO NEL CENTRO PODOMEDICA:

E' la OXIGEN BAG THERAPY, uno strumento eccezionale come se fosse una "camera iperbarica localizzata ai piedi" per curare questa pericolosa e spiacevole patologia.