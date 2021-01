Confesercenti lancia la campagna “ Locale Totale”

“La nostra mission -dichiara Ino Bonello, Presidente provinciale di Confesercenti- è quella di avere sempre al centro della nostra attività le imprese”.

Confesercenti nasce per rappresentare le aziende di diversi settori del mondo economico. I sacrifici, il sudore, la gentilezza e la cortesia, il sorriso e la professionalità, sono i valori fondativi per poter esercitare un’attività commerciale.

Le nostre botteghe vicine a casa, sono sempre pronte ad ascoltare le esigenze, a soddisfare i bisogni delle persone, sono e restano un importante presidio sociale.

“Questa drammatica epidemia - prosegue Bonello- ha evidenziato il ruolo centrale che può avere una bottega in un territorio, sia in un piccolo paese che in una grande città. La bottega è un luogo sicuro, è un momento di aiuto, è qualità, è serietà e calore. Confesercenti oggi lancia la campagna di affetto “ Locale Totale” a sostegno e a promozione delle attività commerciali che si sono sempre adoperate per dare qualità e cortesia”.

Una campagna con due testimonial, il primo i prodotti alimentari locali della nostra terra, delle nostre specialità e il secondo i volti di nostri operatori ripresi nelle loro botteghe, in rappresentanza di questa magnifica rete di attività commerciali, artigianali che sostengono il Paese con grande impegno.

L’invito di Confesercenti è di scegliere tutto l’anno prima di tutto il “ Locale Totale”, selezionare per i propri acquisti le botteghe vicino a casa. Potrete fare acquisti ricevendo un consiglio, trovando un sorriso, potendo acquistare qualità e salute .

L’invito è di gustare “ Locale Totale” nelle nostre “botteghe dei sapori”, nei ristoranti, pizzerie, bar, enoteche, gelaterie e pasticcerie, capaci di offrirvi prodotti di qualità in locali in sicurezza, dove poter ricevere consigli, scegliendo eventualmente anche di farvi consegnare i sapori, direttamente nelle vostre case.

Questi operatori non si arrendono, non gettano la spugna, sono orgogliosi e fieri di essere una colonna portante della nostra Nazione.

Confesercenti è vicina a loro.

Confesercenti è custode di questi valori.

Chi sceglie “Locale Totale” può sostenere la nostra Provincia, i nostri territori, il nostro patrimonio storico ambientale e culturale.

Senza le botteghe le città sarebbero meno illuminate e con meno servizi indispensabili per tutti i cittadini e forse con più solitudine.