Diano Marina, la Prefettura blocca il Comune: annullati il 'Capodanno alla finestra' e i fuochi d'artificio. Chiappori: "Decisione sbagliata"

Niente da fare. Non ci sarà alcun evento domani sera a Diano Marina. Oggi la Prefettura ha infatti, espresso parere negativo e quanto organizzato dal Comune non si potrà svolgere.

L'amministrazione comunale, guidata da Giacomo Chiappori, aveva organizzato un evento con lo showman Gianni Rossi. Secondo il programma, la sera del 31 dicembre si sarebbe dovuto svolgere il 'Capodanno alla finestra' per augurare un buon 2021 ai dianesi da un carro appositamente allestito, con tanto di impianto audio e luci.

Già nei giorni scorsi, nonostante le varie autorizzazioni ricevute, compresa quella Siae, è stato espresso parere negativo dalla Prefettura di Imperia che oggi ha confermato il proprio responso. Amareggiato il primo cittadino il quale alla nostra testata ha dichiarato che "a mio avviso si tratta di una decisione sbagliata. Non ci sarebbe stato alcun tipo di assembramento poichè il carro sarebbe stato scortato dalla Polizia municipale e sopra vi sarebbe stato solo Rossi con un tecnico impegnato nel servizio audio e luci, oltre a fare la diretta sui social. Chiunque sarebbe stato in strada oltre il coprifuoco e in violazione anche del decreto varato del Governo sarebbe stato sanzionato. Questo era un modo, chiosa Chiappori, non solo di promuovere anche on line la città di Diano Marina, ma anche un messaggio di speranza per la nostra comunità. Era un modo per dire "noi siamo vivi, non siamo morti" e volevamo diffondere speranza ai nostri cittadini lasciandoci alle spalle questo anno difficile".

Annullato, di conseguenza, lo spettacolo dei fuochi d'artificio. "Su questo punto la Prefettura oggi ancora non ha espresso parere, precisa il sindaco, ma visto che ormai non ci sono più i tempi per organizzare tutto, abbiamo deciso di accantonare anche questa idea".

Il sindaco Chiappori, però non si arrende. Domani infatti, deciderà se organizzare comunque qualcosa. "Sto valutando di trasmettere on line lo spettacolo di Gianni Rossi. Ovviamente non sarà più il carro itinerante, ma sullo schema di quanto realizzato quest'estate, stiamo vedendo di organizzare uno spettacolo 'in casa' che Rossi potrebbe realizzare da un ambiente chiuso e che potrà essere trasmesso on line".