Calcio: i convocati della Sanremese per la partita di domani contro il Saluzzo

Questa mattina la Sanremese si è allenata al Comunale in vista del recupero della sesta giornata di campionato col Saluzzo, in programma domani, mercoledì 30 dicembre 2020, allo stadio “Amedeo Damiano” alle ore 14.30.



Dopo essersi soffermati in sala video per studiare gli avversari, la squadra si è spostata sul sintetico del Grammatica per effettuare il riscaldamento agli ordini del preparatore atletico Michele Giusti. Dopo un’accesa sfida a “calcio rugby”, successivamente Lo Bosco e compagni sono scesi sul manto erboso del Comunale per lavorare ancora sulla tattica e sui calci piazzati sotto gli occhi attenti di mister Bifini e del suo secondo Correale. Stefano Prato, come sempre, ha torchiato a dovere i portieri.



Al termine della seduta è stato diramato l’elenco dei 22 convocati:



PORTIERI: Dragone (’02), Gennaro (’02).

DIFENSORI: Pici (’01), Bregliano, Castaldo, Mikhaylovskiy, Ponzio (’01),

Scarella (’01), Gerace (’00).

CENTROCAMPISTI: Gemignani, Demontis, Fenati, Gagliardi, Doratiotto

(’99), Murgia, Sadek (’99), Sturaro, Lodovici (’04).

ATTACCANTI: Lo Bosco, Diallo, Romano, Pellicanò (’02).



NON CONVOCATI: Del Ferro, Martini, Fava, Felici.



La gara Saluzzo – Sanremese sarà disputata a porte chiuse nel rispetto della normativa Anti Covid-19. I tifosi biancoazzurri potranno seguire l’incontro in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook a partire dalle 14.30 (telecronaca di Fabrizio Prisco, riprese di Nico Cosentino).



L’arbitro del match sarà il signor Kevin Bonacina di Bergamo. I collaboratori di linea saranno Gennaro Scafuri di Reggio Emilia e Stefano Cossovich di Varese.



La Sanremese partirà nel primo pomeriggio per il Piemonte e sarà in ritiro a Fossano.