Il Tenco firmato Rai premia Vasco Rossi e Sting: su Rai3 la trasmissione registrata in città a novembre

Il Premio Tenco 2020 firmato Rai ha perso per un anno la sua dimensione live, ma mantiene vivo il proprio spirito grazie alla trasmissione su Rai3, ieri in seconda serata. Evento reso possibile grazia alla collaborazione del Club Tenco, del Comune di Sanremo, della Rai, di iCompany e del Gruppo Eventi. Non è certo la tre giorni dell’Ariston, nell’anno della pandemia che ha cancellato l’attività concertistica anche il premio dedicato alla canzone d’autore si è adattato, ma senza fermarsi, resistendo.

La conduzione della coppia Pino Strabioli / Gino Castaldo ha visto sfilare sul palco dell’Ariston e in collegamento tutti i protagonisti dell’edizione 2020. Due i grandi nomi per i Premi Tenco 2020 all’artista italiano e internazionale, andati rispettivamente a Vasco Rossi e Sting. Ha ricevuto il Premio Tenco come Operatore Culturale lo storico giornalista Rai, Vincenzo Mollica.

Per la prima volta, inoltre, è stato istituito il Premio GrupYorum in omaggio alla band turca impegnata contro il regime di Erdogan. Il premo, realizzato in collaborazione con Amnesty International, è andato al cantautore egiziano Ramy Essam, attualmente rifugiato in Finlandia.

Le Targhe Tenco 2020 sono andate a:

Miglior album in assoluto - Brunori Sas “Cip!”

Opera prima - Paolo Jannacci “Canterò”

Canzone singola - Tosca “Ho amato tutto” (scritta da Pietro Cantarelli)

Interprete di canzoni - Tosca “Morabeza”

Album in dialetto - Nuova Compagnia di Canto Popolare - “Napoli 1534. Tra moresche e villanelle”

Album collettivo a progetto - ex aequo “Note di viaggio - Capitolo 1: venite avanti…” e “Io credevo. Le canzoni di Gianni Siviero”