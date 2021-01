Vallecrosia presenta il suo CIV: un centro commerciale a cielo aperto con infopoint, logo, schermi, promozione sui social e filodiffusione

Si è svolta presso la sede comunale di Vallecrosia la conferenza stampa, in via telematica, relativa ai fondi al CIV con l’intervento del sindaco Armando Biasi, dell’assessore regionale Andrea Benveduti, il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi, l’assessore comunale Patrizia Biancheri e il direttivo del CIV. Un nuovo centro commerciale all’aperto sorgerà a Vallecrosia conferendo valore e trasformando radicalmente la città come sta già accadendo attraverso le iniziative delle opere pubbliche.

Ecco gli otto punti sui quali si strutturerà il CIV di Vallecrosia:

PROGETTO INFOPOINT

Il progetto si riferisce all’acquisto e posizionamento di un chiosco info-point, all’ingresso del Centro Integrato di Via che svolgerà la doppia funzione di accoglienza per il CIV e di informazioni turistico commerciale per la città di Vallecrosia. In particolare, tutti gli opuscoli, le mappe, i documenti e le offerte commerciali delle imprese aderenti al CIV verranno distribuite da personale dall’info-point, gestito a turni dai commercianti o da personale che il CIV riterrà di assumere a tale scopo.

CONSULENZA COORDINAMENTO E FORMAZIONE

La gestione del CIV richiede competenze amministrativo-gestionali piuttosto importanti e “rare” in assenza delle quali anche i migliori CIV tendono a non svilupparsi e, in breve tempo, estinguersi. Per questa ragione, il CONSORZIO CENTRO INTEGRATO DI VIA VALLECROSIA AL CENTRO ha inteso richiedere l’intervento di un consulente in materia che svolga le funzioni di temporary manager per 12 mesi, con un approccio consulenziale utile a gestire la corretta e veloce implementazione dei progetti in essere per conto del CIV (si tratta dei progetti già sottoposti all’attenzione della Regione per il finanziamento mediante il BANDO CIV) e accompagnare l’attuale dirigenza lungo tutto il percorso di crescita e indipendenza utili a mantenere e sviluppare il CIV anche successivamente al periodo di temporary management.



LOGO, GRAFICA, SITO INTERNET E PAGINE SOCIAL

Il progetto si riferisce alla: Creazione del logo del CIV; Attività grafica di creazione di flyer, documenti, grafiche social, banner pubblicitari; Progettazione e ealizzazione sito internet e pagine social

A corredo di quanto sopra, il management del CIV ha ritenuto fondamentale richiedere un’offerta formativa adeguata al mantenimento e accrescimento delle sinergie tra imprese del CIV e, per conseguenza, del valore del logo e del “valore” del sito e delle pagine social. I corsi sono indirizzati ai dirigenti (ma rimangono aperti anche a tutti i soci aderenti al CIV).



FILODIFFUSIONE

Il progetto prevede la creazione, fornitura e posa di un sistema di filodiffusione in grado di fornire, sia nel corso dell’anno che nel corso di manifestazioni ed eventi, un efficace trasmissione delle informazioni commerciali o ambiente musicale. Si tratta di un progetto molto importante per lo sviluppo delle attività del CIV che, in questa prima tranche, prevede il posizionamento nella via principale del CIV ma con possibilità di essere adattato alle altre vie.



ECO BIKE SHARING

Il progetto prevede la fornitura, il posizionamento e la posa di una piattaforma di bike sharing, ecologica ed alimentata da energia solare in quanto fornita di apposito pannello. La piattaforma, oltre a fornire un’immagine ecologica al CIV, permetterà ai turisti e ai cittadini di utilizzare un servizio di eco-mobilità di alto livello, aumentando la “voglia” di spendere il proprio nel tempo nelle vie del centro, usufruendo dei servizi e dei prodotti messi a disposizione delle imprese del CIV. In futuro, il servizio potrà essere ulteriormente ampliato ed esteso all’utilizzo di altri mezzi ecologici, in modo da favorire il flusso del traffico e la “godibilità” della “spesa” nel CIV.



SCHERMO VIA ROMA

Il progetto prevede la fornitura, il posizionamento e la posa di schermo informativo e pubblicitario in una delle vie del CIV (Via Roma) per mezzo dei quali il CIV nel suo complesso o per conto dei singoli soci aderenti potranno pubblicizzare le attività promozionali che di volta in volta emergeranno nel corso dell’anno. Naturalmente, oltre all’attività di promozione del CIV e dei soci, lo schermo potrà essere utilizzato per promuovere il territorio e attrarre e mantenere turisti e cittadini all’interno del CIV.



SCHERMO VIA APROSIO

Il progetto prevede la fornitura, il posizionamento e la posa di schermo informativo e pubblicitario in una delle vie del CIV (Via Aprosio) per mezzo dei quali il CIV nel suo complesso o per conto dei singoli soci aderenti potranno pubblicizzare le attività promozionali che di volta in volta emergeranno nel corso dell’anno. Naturalmente, oltre all’attività di promozione del CIV e dei soci, lo schermo potrà essere utilizzato per promuovere il territorio e attrarre e mantenere turisti e cittadini all’interno del CIV.



MARKETING

Il progetto si riferisce alle consulenze prestate da un marketing advisor esperto in materia di:

ANALISI STRATEGICA:

1. Analisi PEST

2. Analisi della concorrenza

3. Analisi SWOT

4. Segmentazione del mercato

5. Posizionamento del CIV

6. Targeting

7. Definizione di una value proposition

Stesura delle linee guida per la definizione di un logo che identifichi il CIV

Lo conferma un orgoglioso sindaco Biasi: “È un grande risultato che la nostra amministrazione raggiunge. Due anni fa, circa a novembre, la Regione emanò un bando con il quale informava i commercianti che entro il 15 gennaio 2019 sarebbe stato importante istituire un CIV. Grazie al lavoro svolto da tutti e in particolare modo dall’assessore Biancheri abbiamo creduto insieme in questa opportunità e ce l’abbiamo fatta. Con il supporto della Regione, del presidente Benvenuti e l’On. Di Muro che hanno fatto da regia, abbiamo costruito il Civ il 15 di gennaio a cui 60 commercianti del territorio hanno aderito attraverso un progetto strutturato in otto punti per creare un centro commerciale all’aperto con botteghe storiche della città di Vallecrosia. Questo non significa uno svuotamento dell’economia cittadina, ma vuole essere un valore aggiunto e quindi un’opportunità economica in grado di attirare visitatori affinché Vallecrosia non sia più una città di passaggio. Siamo i primi in Liguria ad aver costituito un CIV e la Regione ci ha offerto un fondo di 200mila euro. È un progetto che vede la paternità e successo dell’amministrazione. Il tutto sarà di totale appannaggio dei commercianti, ma il Comune resterà sempre vicino e a disposizione. Stiamo portando avanti tutti i progetti come quelli per il waterfront, la biblioteca, i parcheggi, le scuole medie, la video-sorveglianza”.

L’intervento dell'assessore Benveduti è un augurio durante questo periodo difficile e ringrazia le parti che hanno collaborato: “Il drammatico impatto della pandemia ha aggravato pesantemente la situazione di un settore già in grande sofferenza per i mutamenti strutturali degli acquisti, che ne avevano già depresso la domanda interna. Grazie al bando da 465 mila euro, attivato quest’estate, la Regione incentiva e finanzia il funzionamento di importanti presidi sociali del territorio, quali sono i CIV, migliorandone l'offerta commerciale e la competitività delle imprese presenti. Ringrazio tutte le parti che hanno collaborato ai progetti che hanno coinvolto Vallecrosia, per cui abbiamo destinato circa 200 mila euro. Mi auguro, una volta passata l’emergenza, di poter venire sul territorio a vedere i frutti di un intenso lavoro di squadra”.

Poi le parole del Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Enrico Lupi: “Valutiamo positivamente questa iniziativa che ha visto la sinergia e la collaborazione fra Confcommercio e Confesercenti e il comune di Vallecrosia con il ruolo centrale della Regione Liguria. La Camera di Commercio segue e sostiene queste iniziative fra piccole e medie imprese soprattutto in questo periodo di pandemia”.

In conclusione è intervenuti il presidente del Civ, Luca Pellegrino: “Quando mi è stato proposto il ruolo di presidente di questo consorzio ho intuito subito subito differenza rispetto ad altri CIV. Questo ha una dote di fondi importante che ci avrebbe messo in vantaggio rispetto ad esperienze precedenti. Ho intuito e capito che c’è un lavoro pluridecennale su questa organizzazione e ho cercato di intuire le potenzialità e l’obiettivo che su Vallecrosia sarà sicuramente un fattore di cambio epocale. Riunire in un consorzio i commercianti della città e fargli cambiare la mentalità ligure un pò chiusa per partecipare insieme nell’attività di un’azienda che è il CIV e farla prosperare. Svolgere questo lavoro con una dote di 200mila euro è facile ma neanche troppo. Penso a come creare sinergie all’interno del gruppo di questo centro commerciale all’aperto a creare un gruppo ben coeso con obiettivi chiari e sono sicuro faremo ottimo lavoro. Siamo determinati e grazie a tutti quelli che hanno creduto nel progetto, grazie al sindaco che sa come fare gruppo. Siamo in compagnia di ottimi commercianti storici e quindi sarà tutto più semplice, tutto arricchito da associazioni di categoria. Vedremo un CIV innovativo”.