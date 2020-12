Proteggi la tua privacy in rete con una VPN

Se sei spesso fuori per lavoro e ti piacerebbe sfruttare le reti Wi-Fi che trovi in giro ma hai paura che queste siano insicure e permettano a qualcuno di intrufolarsi per spiare la tua attività, sappi che esiste una soluzione rapida, semplice, efficace e gratuita: le VPN. Le VPN sono degli strumenti molto apprezzati, tramite i quali è possibile proteggere la propria privacy durante la connessione bypassando tutti i blocchi imposti da alcuni siti Internet. In parole povere, una VPN è un software che fa da tramite tra il computer dell’utente e i servizi utilizzati, nascondendo la sua identità. Inoltre, questo software non è solo compatibile con il tuo computer, ma può essere installato anche su uno smartphone iOS o Android e su tablet.

Quali sono le funzioni di una VPN?

Fin dalla nascita di Internet si era pensato di creare un sistema per aggirare esclusivamente i guasti piuttosto che proteggere i dati. Pertanto i sistemi a cui si era abituati, sia che si trattasse di e-mail, web, messaggistica, Facebook, ecc. erano tutti basati sul protocollo Internet di base (IP). Sebbene alcuni standard siano stati sviluppati, non tutte le applicazioni Internet erano sicure. Ancora oggi molte di loro continuano a inviare le proprie informazioni senza alcuna misura di sicurezza o privacy. Ciò rende qualsiasi utente di Internet vulnerabile ai criminali che potrebbero rubare informazioni bancarie, accedere alla carta di credito e molto altro ancora.

Il servizio delle VPN è solo a pagamento?

Non è necessario pagare per provare i vantaggi di un servizio VPN di qualità, infatti, esiste una VPN gratuita che consente di accedere subito in modo sicuro a tutti i contenuti desiderati con pochi semplici click. Si tratta di Urban VPN, uno dei migliori servizi VPN in circolazione, che garantisce anonimato e protezione a chi decide di affidarvisi in modo completamente gratuito.

Come funziona?