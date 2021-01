Dopo la mareggiata di ieri per fortuna la conta dei danni è minima, a Ventimiglia riaperto il lungomare (Foto)

E’ stato riaperto questa mattina il lungomare di Ventimiglia, chiuso ieri per i molti detriti che erano finiti sulla carreggiata a causa della forte mareggiata che, seppur fortunatamente attenuata, sta proseguendo anche questa mattina su tutto il litorale.

La strada è stata ripulita e la situazione è tornata alla normalità. Anche nel resto della nostra provincia il mare sta colpendo l’intera costa, anche se non si registrano gravi danni agli stabilimenti. Qualche allagamento e molti rami che si sono aggiunti a quelli portati dall’alluvione di inizio ottobre, ma nulla di paragonabile ad altre e molto più devastanti mareggiate.

Ad Ospedaletti il piazzale a mare è stato coperto interamente da sassi e detriti e servirà un importante lavoro di pulizia per farlo tornare come prima. Detriti e rami in tutte le spiagge del litorale e porto di Sanremo che, ancora questa mattina era interdetto al traffico. Nel corso delle prossime ore la forza del mare si attenuerà.