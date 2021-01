Cervo avrà in un cervo la sua mascotte: nella prossima primavera sarà ospitato nel Parco del Ciapà (Foto e Video)

Un cervo sarà la mascotte di Cervo, piccolo centro della nostra provincia al confine con quella di Savona. L’animale era in un agriturismo che sta per chiudere.

Sarebbe servito cercare un luogo per fargli proseguire degnamente la sua esistenza e, grazie all’interessamento di un Consigliere comunale di Cervo, si è verificata la possibilità di portarlo nel parco del Ciapà.

Ci sono alcune fasce (per circa 1.000) al confine con il parco, che verranno recintate e, dopo il sopralluogo dei Carabinieri Forestali, è stato deciso che si potrà allestire un capanno con abbeveratoio. Ora verranno richieste le autorizzazioni necessaire e, probabilmente, per la prossima primavera potrà essere trasportato a Cervo, dove diventerà la mascotte del paese.

Per il cervo non è ancora stato deciso il nome e, per questo, potrebbero essere coinvolte le scuole del paese.