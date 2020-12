Cervo, addio ad Angelo Tajani, ex direttore dell'Hotel Foresta, il ricordo della figlia Eva

Addio a Angelo Tajani, ex direttore dell'hotel Foresta di Cervo, molto conosciuto in riviera anche per essere stato presidente della Cervese nel 1970. E' morto nei giorni scorsi all'età di 84 anni. Originario di Amalfi, alla fine degli anni '60 si era trasferito con la famiglia, prima a Diano Marina e poi a Cervo.



Dopo gli anni passati in riviera si è trasferito a Stoccolma, in Svezia, dove ha lavorato in un hotel. Giornalista dal 1969, Tajani ha collaborato con prestigiose testate come il Corriere della Sera, Il Mattino, Il Giorno, La Gazzetta di Parma e L'Arena di Verona, oltre che per i settimanali Oggi e Gente. Nel corso della sua carriera ha avuto diversi riconoscimenti sia in campo letterario che giornalistico. Tra il 1979 e il 1981 ha gestito il Consolato Onorario Italiano di Malmö. Nel 1980 gli è stata conferita la Gran Croce d'Oro di Cangrande per le Tre Venezie. Nel 1998 a Siracusa ha ricevuto il premio Sicilia "Il Palatino" per la cultura.



Non ha mai dimenticato le sue origini amalfitane, arrivando a essere socio onorario del Centro di Cultura e Storia Amalfitana. Nel 2000, con decreto dell'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi è stato insignito dell'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e nel 2007 l'ex presidente Giorgio Napolitano gli ha conferito l'onorificenza di Commendatore dell'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana.



L'annuncio della morte è stato dato sul gruppo Facebook 'Amici di Cervo' dalla figlia Eva che Tajani lascia insieme alla moglie Doris e agli altri figli Stefan, Cristina, Michele e Giovanna. A metà degli anni '80 aveva dovuto affrontare il lutto per la morte di un'altra figlia, Angela, scomparsa prematuramente.



“Voleva sempre raccontare storie della sua vita, e aveva sempre fretta, voleva fare tante cose diverse nello stesso momento”, racconta Eva a Imperia News.



All'annuncio della sua morte, in tanti sui social si sono stretti attorno a Eva e alla sua famiglia in ricordo di un uomo rimasto nel cuore della comunità del golfo dianese.