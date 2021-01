Sanremo: scooter posteggiati in prossimità della galleria Francia, la segnalazione con foto di una lettrice

“Buongiorno direttore,

Scrivo a lei perchè magari puó risolvere una situazione al quanto pericolosa. Come da foto in allegato voglio mostrarle il parcheggio selvaggio dei motorini sulla linea continua di fronte a piazza Eroi e alla galleria Francia. Ho provato piú volte a chiedere alla polizia municipale ma ho ottenuto risposte del tipo che non compete a loro, che se ne occuperà la street car ecc ecc. Il codice della strada parla chiaro, linea continua significa che nessuno puó parcheggiarvi o sostarvi. Ora capisco che la maggior parte dei Matuziani possieda un motorino e che sia difficile trovare un parcheggio, ma se anche chi possiede autovetture comincia a ragionare in questo modo, parcheggiando ovunque capiti, il senso civico morirebbe definitivamente.

Rosanna Bellaria”.