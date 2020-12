L'ABC Bordighera presenta le nuove divise, il presidente Rizzi "Una maglia che è identità e amore per la città"

Nonostante le grandi difficoltà dovute alla grave situazione sanitaria e alle limitazioni che comporta, il Consiglio Direttivo della ABC Bordighera eletto a luglio non si è scoraggiato e nei giorni scorsi ha presentato le nuove divise. “Una maglia storica, che è insieme passione, identità e amore per la città” - ha detto il presidente Rizzi.

Questo, in sintesi, il messaggio lanciato dall'ABC Bordighera nel corso della presentazione delle maglie ufficiali per la stagione 2020/21. Un momento di condivisione autentico, che ha intrecciato il senso di appartenenza dei colori bianco rossi con lo spirito aperto e genuino di un’intera comunità sportiva.

“Queste divise rappresentano, senza dubbio, una sintesi mirabile di quello che è il nostro bagaglio umano e sportivo; all’estetica, pregevole ed entusiasmante, si legano i colori di una passione ormai divenuta patrimonio comune. Di questo siamo orgogliosi. Un ringraziamento - ha concluso il presidente - lo rivolgiamo a tutti coloro i quali sostengono questo percorso anche in un momento così impegnativo per tutta la comunità e che vede le nostre attività praticamente ferme”.

Il vicepresidente Masini ha aggiunto: “Stiamo vivendo un momento difficile, ma queste divise sono un patrimonio identitario della nostra comunità. Siamo sicuri che i ragazzi sapranno vestirle come una seconda pelle, lottando per difendere i colori bianco rossi su ogni campo”.

Il D.G Gozzoli ricorda: “In un anno impegnativo, segnato dalla tragicità della pandemia che ha toccato tutti gli aspetti della vita sociale, ci siamo fermati solo per quanto riguarda l’attività sportiva per ottemperare ai vari DPCM che di volta in volta venivano emanati. I campionati sospesi e le palestre chiuse hanno reso impossibile continuare gli allenamenti e sicuramente messo a dura prova i nostri ragazzi che in più occasioni ci hanno comunque manifestato la loro voglia di riprendere le attività. Ciò è avvenuto negli ultimi giorni, grazie all’accordo con un imprenditore sportivo che ci ha concesso l'uso del suo impianto per svolgere allenamenti all'aperto in modo individuale e nel rispetto delle attuali regole".



"La riorganizzazione societaria in tutti i suoi aspetti ci ha portati a stringere accordi con alcune realtà importanti dell'imprenditoria locale. E.R.A., Food azienda leader in Europa per il commercio della carne, importante realtà commerciale per la nostra città e conosciuta in tutto il mondo, sarà il mainsponsor su tutte le divise da gioco della società sia per quanto riguarda i settori giovanili maschili/femminili che per la prima squadra. - prosegue - G. Rollando Sas e Maurizio Bredy Srl, attività storiche e ben radicate sul territorio cittadino, sempre attente agli aspetti ludico-sportivi, saranno gli sponsor su tutti gli articoli di rappresentanza in dotazione alla società".

"Un ringraziamento particolare a tutte quelle aziende che anche se meno visibili, nel loro piccolo ci hanno sostenuto e ci sostengono tuttora. Gradita sorpresa è stata quella di ricevere un ricco assortimento di materiale tecnico dall’AC life style/ Erice handball, società siciliana che con la sua formazione femminile partecipa alla serie A e con cui siamo gemellati” - conclude Gozzoli.

La gallery è stata realizzata dl nostro fotografo Eugenio Conte.