Grandi marchi e sconti: l’abbigliamento 0-16 è Fantaztico

Brums, Mek, Bimus, Levi’s, Absorba, Disney. I grandi marchi dell’abbigliamento per neonati, bambini e ragazzi sono su Fantaztico, lo store online che da 10 anni seleziona i migliori prodotti sul mercato per accontentare grandi e piccini.

È l’attenzione verso cliente e qualità a guidare lo staff di Fantaztico, che ogni giorno lavora per offrire la migliore esperienza di shopping online. Mettendo a disposizione un catalogo, costantemente aggiornato, con oltre 2.000 modelli a stagione, associato a spedizioni veloci e assistenza multicanale, che fornisce supporto in ogni fase dell’acquisto. Vantaggi a cui si aggiungono gli sconti fino al 70% della sezione Outlet e le eccezionali promozioni a tempo che scandiscono il calendario dello shop.

Abbigliamento per bambini Fantaztico.com: stile, qualità e personalizzazione

La parola d’ordine è qualità, che nella proposta di abbigliamento bambini Fantaztico si declina in tanti stili per accontentare sia le piccole pesti sempre in movimento, che i fashion lovers dall’animo chic. Scorrendo il catalogo si trovano tutine, pagliaccetti, abiti, completini per neonati. Ma anche tute, jeans, gonne, t-shirt e felpe per bambini e ragazzi. E poi scarpe e accessori alla moda, per outfit curati fin nei minimi dettagli.

La proposta include inoltre grembiulini per scuola, t-shirt e body per neonato personalizzabili con il ricamo o la stampa del nome. Una sezione di cui fanno parte tanti capi firmati Disney, con le immagini dei personaggi che hanno incantato intere generazioni. Topolino, Minnie, Elsa, Anna, Olaf, Cenerentola e Pinocchio. Solo per citarne alcuni.

Una sezione a parte è dedicata alle mascherine. Modelli lavabili, in materiale certificato OEKO-TEX standard 100, per adulti e bambini. Tutti accomunati da divertenti grafiche e dalla qualità distintiva dei prodotti Made in Italy.

Con l’avvicinarsi delle Feste, l’offerta di Fantaztico si arricchisce di una selezione di abbigliamento a tema natalizio. Body per neonati e t-shirt per bambini e adulti con stampe di Babbo Natale, delle renne e di simpatici omini di panpepato. L’ideale per portare nel guardaroba la magia del Natale. E con la possibilità di personalizzare i capi, per un Christmas look davvero inimitabile.

Chi è in dolce attesa o alla ricerca di un regalo speciale per un’amica neomamma non dovrebbe lasciarsi scappare le proposte di corredini per neonato e neonata. Body, tutine, bavette e accessori 100% Made in Italy ed eco-friendly, realizzati con materiali sicuri e stampe non tossiche. Composta da capi in tante colorazioni e fantasie, l’offerta viene rinnovata ogni mese.

C’è di più. Le collezioni di abiti da cerimonia, autunno-inverno e Natale 2020 sono in promozione, con sconti fino al 40%. L’occasione perfetta per rinnovare il guardaroba dei più piccoli con le ultime proposte dei grandi marchi della moda 0-16.

Quanto alla procedura d’acquisto, il cliente è tutelato a 360 gradi. Le spedizioni sono veloci e gratuite per ordini superiori a 190 euro. Il reso è gratis e per i pagamenti sono adottati solo metodi sicuri (carta di credito, PayPal, contrassegno, bonifico, Sisalpay, Sofort).

Cosa aspetti? Visita ora Fantaztico.com, scegli il meglio per i tuoi figli.