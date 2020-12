BMW X1: vincente anche tra l’usato delle Concessionarie Multimarca

Dall’anima sportiva, questo SUV proposto da BMW piace agli italiani, che l’hanno inserita nella classifica delle più apprezzate auto di segmento D del 2019 e del 2020. Si tratta di una sport utility dalle mille sfaccettature, che può essere sfruttata ogni giorno con scopi diversi. Oggi la si trova senza troppa difficoltà anche tra le auto di seconda mano, cosa che permette ovviamente un buon risparmio economico, senza dover rinunciare a nulla per quanto riguarda la comodità del mezzo.

Meglio di seconda mano

Le proposte più allettanti

I concessionari che la propongono

Chi è alla ricerca di una BMW X1 di seconda mano deve forzatamente rivolgersi ai concessionari multimarca, o a quelli che offrono questo tipo di vetture. Non sempre infatti è facile trovare offerte per auto di un certo pregio; nel caso della BMW X1 si sconta anche il fatto che sia particolarmente apprezzata, questo significa che le migliori proposte vanno a ruba. Le concessionarie di auto usate a Milano e provincia offrono questo modello sia in Occasioone con qualche anno di vita, sia tra i modelli a km zero, ancora più allettanti, perché mai usciti su strada e disponibili in pronta consegna, oltre a disporre ancora della garanzia della casa costruttrice. Il sogno di ogni automobilista è quello infatti di trovare il modello che preferisce, al prezzo dell’usato, ma con un’usura minima e un chilometraggio bassissimo. Nel caso delle auto a km zero lo sconto sul prezzo di listino è in genere vicino al 10-15%, mentre per l’usato si parla di ribassi che superano senza problemi il 30%. Con in più il vantaggio di avere a disposizione un’auto in pronta consegna.

Un’auto jolly, per tutti gli usi

I pregi della BMW X1

La comodità prima di tutto

Le motivazioni per cui agli italiani piace la BMW X1 sono varie, a partire dal fatto che si tratta sì di un SUV, che mostra però un’anima fortemente sportiva, viste anche le motorizzazioni. Molto piacevole da guidare, offre anche diverse modalità di guida, in modo da poter essere sfruttata si vari terreni e in situazioni diverse tra di loro, senza deludere mai. Contemporaneamente si ha, all’interno dell’abitacolo, tutto lo spazio di cui una famiglia ha bisogno, compreso quello sempre utile del bagagliaio. Comoda, offre anche tutte le dotazioni di sicurezza oggi disponibili, oltre a un infotaiment di tutto rispetto. Gli interi sono per altro decisamente eleganti, in linea con lo spirito lussuoso e pratico del marchio tedesco.

Gli italiani preferiscono l’usato

I modelli disponibili

Le offerte nell’usato garantito

Quando si pensa al mercato dell’usato si tende a considerarlo particolarmente vivace soprattutto per quanto riguarda le utilitarie e le vetture non eccessivamente grandi. In realtà da alcuni anni sono sempre più numerosi gli italiani che preferiscono l’usato, indipendentemente dal modello che desiderano guidare. Per altro è bene chiarire che spesso sono proprio le vetture di una certa importanza ad essere più convenienti nella versione di seconda mano, visto che al momento della prima immatricolazione e della circolazione su strada perdono buona parte del proprio valore. Questo permette a tutti gli automobilisti che amano le auto di pregio, ma non vogliono spendere cifre astronomiche per averle, di poter scegliere una BMW X1 , o altri modelli del brand tedesco. In buone condizioni e pronte per circolare ancora per diversi anni, senza problemi di sorta.