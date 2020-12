Sanremo: forte mareggiata su tutta la costa, le immagini del mare grosso che si infrange sul litorale. Chiuso il porto (Foto e Video)

Una forte mareggiata sta colpendo, da questa mattina, l’intera provincia di Imperia. Onde molto alte si infrangono sui litorali tra Ventimiglia e Cervo e stanno mettendo a dura prova porti e ormeggi.

Al momento, tranne i detriti che sono finiti sul lungomare, non si registrano danni anche se ovviamente la ‘conta dovrà essere fatta nelle prossime ore, visto che la mareggiata sta proseguendo. Molte le auto lasciate incautamente sulla darsena del porto vecchio che, in queste ore, vengono colpite dalle onde, che superano il molo. Un'auto è stata rimossa dai Vigili del Fuoco, visto che rischiava di finire in acqua.

I militari della Guardia Costiera stanno monitorando la situazione e hanno invitato i diportisti a rinforzare gli ormeggi. Chiuso il molo. Le onde stanno anche minacciando gli stabilimenti balneari.

(Foto e Video di Tonino Bonomo)