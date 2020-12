La forza del mare si abbatte sulla costa di Arma di Taggia: la mareggiata incanta cittadini e surfisti (Foto)

Maestoso, forte e indomabile. Ecco come si presentava questa mattina il mare davanti ad Arma di Taggia. La mareggiata ha colpito nuovamente la costa e gli stabilimenti armesi provocando non pochi disagi. Una condizione nota e dovuta anche alla urgenza di dover procedere alla sistemazione delle scogliere.



Le impetuose onde hanno portato a riva molti legni e le barriere di sabbia davanti alle spiagge hanno arginato per quanto possibile la forza del mare. Le onde sono diventate uno spettacolo per numerosi abitanti rimasti incantanti di fronte all’impatto contro gli scogli. Condizioni ideali non solo per gli amanti del paesaggio ma anche per i surfisti che stamattina si sono messi alla prova con le onde davanti ad Arma.