Bordighera: rapina al Conad di via Sant'Antonio, uomo minaccia una cassiera con il coltello

Rapina portata a termine solo in parte, questa mattina intorno alle 11.30, al supermercato ‘Conad City’ di via Sant’Antonio a Bordighera, a pochi metri dalla via Aurelia. Ancora da ricostruire con precisione la dinamica dei fatti da parte dei Carabinieri della compagnia bordigotta. Un uomo, presentatosi alla cassa, avrebbe puntato un coltello da cucina all’operatrice che ha iniziato a urlare ed è iniziata una colluttazione.

L'uomo, sembra un italiano ma che aveva il volto travisato da un cappello ed una sciarpa, ha spintonato la cassiera, arraffando circa 600 euro dalla cassa ed è fuggito. Poco fuori c'era un extracomunitario che chiedeva le elemosine che ha tentato di bloccarlo ma è stato buttato a terra. Nella fuga il malvivente ha perso parte dei soldi. Sul posto, sono intervenuti i Carabinieri e un’ambulanza della Croce Rossa, che ha trasportato la cassiera, che era in stato di choc, al pronto soccorso dell’ospedale.

Renato Rossi, amministratore delegato gruppo che gestisce Conad: "E' stato un attimo - ha detto - abbiamo sentito urlare la nostra cassiera e abbiamo visto il malvivente già in fuga. Qualcuno che era fuori lo ha visto e sta collaborando con i Carabinieri per fornirne un identikit".