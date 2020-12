Si è conclusa alle 13.58 la prima giornata di vaccinazioni, oggi somministrate 90 dosi (video)

Si è conclusa alle 13.58 la prima giornata di vaccinazione contro il covid-19 in Liguria, partita alle 10.18 circa, con l'infermiera del San Martino di Genova Gloria Capriata, prima dei 90 vaccinati di oggi.



I primi a ricevere il vaccino sono stati, oltre a Gloria Capriata, il milite di una pubblica assistenza genovese Giovanni Assumma, il medico Maria Ghinatti, l'infermiera Francesca D'Agostino, Luca Castellani, specializzando, il rianimatore anestesista Vivian Perniciaro, il membro della task foce Angelo Gratarola, il medico Chiara Dentone, Matteo Bassetti, primario del reparto malattie infettive del San Martino, che ha commentato il gesto di vaccinarsi come un atto d'amore. (QUI)



A ricevere il vaccino anche i primi ospiti delle rsa: Marisa Rossi, 90 anni ricoverata a Villa Marta di Betania a Genova. Insieme a lei anche la coordinatrice della struttura Stefania Camerano.



“Sto bene, non ho avuto nessun effetto collaterale. Ci tengo a dirlo ai colleghi e alla popolazione, e spero che avermi vista sia uno stimolo a vaccinarsi”, ha commentato subito dopo il vaccino Gloria Capriata,



“E' veramente un momento storico, - ha commentato il presidente della Regione Giovanni Toti - credo che nulla di simile sia stato vissuto almeno dalla generazione a cui appartengo, dal punto di vista medico clinico ed emotivo. Quella di oggi è una pietra miliera nella strada per uscire dalla pandemia, citando Churchill è la fine dell'inizio, da oggi la strada sarà in discesa”.



Nei prossimi giorni la fase uno della vaccinazione sarà estesa alle altre strutture sanitarie, e si concluderà, per quanto riguarda la popolazione target, entro fine febbraio.