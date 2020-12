2020, l'anno dell'emergenza Covid: da Taggia, Conio sulla crisi "Comprare nei negozi di vicinato idea decisiva" (Video)

“270 euro per persona che ha fatto richiesta, da investire per l’acquisto di prodotti, sul territorio”: lo ha annunciato il sindaco di Taggia, Mario Conio, nel tracciare un bilancio di questo 2020 legato al Covid, un’emergenza sanitaria ma anche economica. L’amministrazione tabiese ha avviato diverse forme di intervento a sostegno della popolazione.

L’ultima è quella legata al progetto Natale Solidale, un bonus per aiutare le famiglie in difficoltà e il tessuto commerciale cittadino. Inoltre questa amministrazione è stata una delle poche in provincia di Imperia a investire in una campagna pubblicitaria per promuovere gli acquisti nei negozi locali.

Durante il lockdown, nella prima fase dell’emergenza sanitaria, Taggia è stato uno dei comuni più colpiti per quanto riguarda i dati sui positivi al Covid. A distanza di diversi mesi, gli ultimi dati indicano un trend in calo. “Taggia sta lentamente uscendo da questa seconda ondata. - sottolinea il primo cittadino - Abbiamo vissuto settimane complicate. Oggi vediamo la luce in fondo al tunnel. Certo è che la crisi economica ha colpito fortemente i miei concittadini. Mai ci saremmo aspettati di dover vivere situazioni come quelle attuali, con nuclei familiari in oggettiva difficoltà da parte nostra abbiamo cercato di fare il massimo sforzo”.

Sul bonus di Natale Solidale, Conio aggiunge: “E’ una misura con una duplice valenza positiva: denaro fresco nelle tasche dei nostri concittadini e che entrerà nelle casse delle nostre attività commerciali. Questo è il progetto per il presente e per il futuro: lavorare per il nostro territorio e fare in modo che la nostra economia viva e sopravviva. Quindi, supporto ai cittadini e al commercio. Comprare nei negozi di vicinato deve essere un’idea forte e decisiva”.