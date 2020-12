Manovra, Mulè (FI): “Ok a mio Odg per finanziare nuova condotta acquedotto ligure di ponente è buona notizia per Liguria”

“Dal Parlamento oggi arriva una buona notizia, non un regalo, per il ponente ligure e in particolare per la provincia di Imperia. Oggi il governo ha accolto senza osservazioni il mio ordine del giorno per individuare finalmente le risorse finanziarie necessarie a sostenere e accelerare la realizzazione del progetto relativo alla nuova condotta dell’acquedotto ligure di ponente nel tratto di territorio tra Imperia e Diano Marina. Si tratta di un’iniziativa concreta caldeggiata dal sindaco di Imperia, Claudio Scajola, e da altri amministratori del territorio per risolvere finalmente quella che è una vera e propria emergenza idrica che esplode soprattutto in estate con disagi a cittadini e turisti. Il progetto per l’acquedotto ligure di ponente è già in fase esecutiva e adesso, dopo l’accoglimento dell’ordine del giorno da parte del governo, continueremo la nostra azione affinché l’opera sia finalmente realizzata”. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulé.