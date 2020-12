'Nuove opportunità per i professionisti dello sport in epoca covid 19’, un convegno online patrocinato dal CONI

Il Master in Sport Neuroscience and Human Performance del Centro Universitario Internazionale organizza un convegno online con iscrizione gratuita e patrocinato dal CONI dal titolo ‘Nuove opportunità per i professionisti dello sport in epoca covid 19’.

L'evento si terrà su piattaforma Zoom nella giornata di venerdì 29 gennaio 2021 dalle ore 14.30 alle ore 18.00 e proseguirà sabato 30 gennaio 2021 dalle ore 9.30 alle ore 12.00.

Il Convegno online è libero e gratuito, ma vi è un numero massimo di posti disponibili. Per questo motivo gli interessati sono invitati a registrarti e prenotarti al seguente link QUI, dove si troveranno anche i dettagli dell'evento. Ci si dovrà prenotare entro le ore 9.00 del 15 gennaio 2021 o fino ad esaurimento posti. Il giorno prima dell'evento verrà inviata una mail con il link per poter accedere al convegno tramite piattaforma Zoom.

Visionare il programma in basso.