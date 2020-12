Continua con successo il 'Concerto di Natale Lion' con le musiche di Morricone (foto)

“Per festeggiare coralmente questo Natale, il Distretto 108 Ia3 ha organizzato un concerto che vuole essere il nostro omaggio a tutti i Lions del mondo, in un solidale abbraccio sulle note del grande maestro Ennio Morricone. Buon Natale”.

Senia Seno

(Governatore 2020-2021)

Tra i regali più belli e preziosi che sono stati donati per le feste del Natale 2020, a tutti i 1.356 Lions Club d'Italia con i suoi 40.149 soci Lions Italiani e ai 48.402 Lions Club nel mondo, presenti in 210 nazioni, che riuniscono 1.416.367 soci Lions, che permettono al Lions International di essere la prima organizzazione mondiale di volontariato nel mondo, è stato il “Concerto di Natale” organizzato e offerto dal Distretto 108 Ia3 – Governatore Senia Seno, che in diretta streaming dal Teatro Ariston di Sanremo, martedì 22 dicembre, l'Orchestra Sinfonica di Sanremo, ha eseguito le musiche del M° Ennio Morricone.

Il Concerto è possibile rivederlo, sino al 1 gennaio 2021 cliccando su questo link: https://www.aristonsanremo.com/lions - password di accesso: lions-2020!

Ennio Morricone era un Lions, socio effettivo appartenente al Club Roma Aurelium, sin dal 1980, riconosciuto con la Melvin Jones Fellow, che ha saputo testimoniare con la sua vita l'adesione ai principi del Codice dell'Etica Lionistica.

Il “Concerto di Natale” organizzato dal Distretto 108 Ia3 in collaborazione con la Città di Sanremo, la LCIF Foundation e il Teatro Ariston di Sanremo, è stato trasmesso in tutto il mondo ed è finalizzato anche a raccogliere fondi a favore della Fondazione LCIF, versando donazioni volontarie sull'IBAN del Distretto 108 Ia3: IT40E0311149250000000001611 con causale “ Donazione Concerto Morricone”.

Il concerto, grazie all'interessamento del Governatore, è stato riconosciuto dalla Sede Centrale di Oack Brook come un evento importante e strategico, in quanto finalizzato a raccogliere fondi per la LCIF, e sarà divulgato in tutti i Distretti Lions nel mondo.

La bravissima Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal maestro Vito Clemente, ha eseguito i pezzi più famosi del repertorio di Ennio Morricone, in modo meraviglioso che hanno contribuito grazie alla bravura e professionalità dei professori d'orchestra, di creare negli animi di chi ascoltava il concerto, emozioni e commozione, nel risentire i famosi pezzi tratti da opere e film: Marco Polo - Promessi Sposi – Giù la testa – C'era una volta in America – La Califfa – il Segreto del Sahara – La Piovra – The Mission – La leggenda del pianista sull'oceano – Nuovo Cinema Paradiso – Indagine su un cittadino al di sopra da ogni sospetto – C'era una volta il West – il buono il Brutto e il Cattivo.

“Ho voluto proseguire la tradizione degli amici del Sanremo Matutia – dichiara il Governatore - e ho colto al volo la possibilità di sponsorizzare, insieme al Comune di Sanremo, l'organizzazione di questo concerto, certa che l'occasione sia gradita a voi tutti, per “vivere insieme”, anche con tanti Soci di diverse nazioni ai quali è stato esteso l'invito, l'emozione dell'ascolto della musica di un compositore di statura artistica mondiale".

Ricordiamo il link da utilizzare per collegarsi e rivedere il concerto sino al 1 gennaio 2021: https://www.aristonsanremo.com/lions - password di accesso: lions-2020!

Se lo volete al concerto potrete associare spontanee e libere donazioni alla nostra Fondazione Internazionale (LCIF); potrete utilizzare per i versamenti le coordinate bancarie del DISTRETTO 108Ia3 (IT 40E0311149250000000001611) con la causale “donazione concerto Morricone”.

“Non dimenticheremo, neanche questa volta, di sostenere i molteplici progetti di service dei Lions di tutto il mondo! La nostra Fondazione aiuta le comunità. Aiutiamo la nostra Fondazione ad aiutare! Auguri di Buon Natale!”.

Senia Seno

(Governatore Distretto 108 Ia3 Lions Club International)