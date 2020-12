Sanremo: disabile caduto ieri in via Matteotti, le precisazioni della 'Silvano' "Le segnalazioni sono presenti"

“L’area di cantiere è ampiamente segnalata, tra via Matteotti e piazza Colombo”.

Interviene in questo modo la ditta ‘Silvano’, che sta svolgendo gli interventi nel primo tratto della via dove, nel pomeriggio di ieri un disabile è caduto mentre si trovava a bordo della sua carrozzina elettrica a Sanremo.

“Ci dispiace molto dell’incidente occorso nel pomeriggio di ieri – termina la ditta – ma non è corretto dire che la situazione non era segnalata. Come si vede dalle foto, infatti, i cartelli sono presenti”.

L'uomo è stato soccorso dal 118 e da un'ambulanza della croce rossa. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.