Genova: ecco i primi vaccinati al Covid-19, iniziato anche nella nostra regione il 'Vaccine Day' (Foto e Video)

E’ partita oggi in Liguria all'Ospedale Policlinico San Martino, hub regionale per l'emergenza Coronavirus, la vaccinazione contro il Covid-19. In Liguria sono arrivate dalla struttura commissariale nazionale le prime 320 dosi che saranno somministrate al padiglione 3.

I primi a cui viene somministrato il vaccino sono rappresentanti delle categorie previste per la prima fase del percorso di vaccinazione anti-Covid: medici, infermieri, personale sanitario, amministrativo, medici di medicina generale e pediatri di famiglia, personale delle Pubbliche assistenze, dipendenti e ospiti delle Rsa. La prima Rsa interessata dalla vaccinazione oggi sarà Villa Marta di Betania a Genova 65 persone tra ospiti e personale), mentre domani, lunedi 28 dicembre, sarà il turno di Villa Costalta a Mele nel comune di Genova (42 persone tra ospiti e personale).

I sei sono:

1 - Giovanni Assumma (milite di una pubblica assistenza genovese)

2 - Maria Ghinatti (medico, pad.12 Ospedale Policlinico San Martino)

3 - Marco Giglio (tecnico disinfettore)

4 - Gloria Capriata (infermiera della Rianimazione San Martino)

5 - Chiara Dentone (medico Malattie infettive Ospedale Policlinico San Martino)

6 - Luca Castellani (specializzando medicina d’urgenza e pronto soccorso)

Nel corso di questa prima giornata di vaccinazione, il vaccino sarà somministrato anche ai componenti della task force sanitaria regionale per la pandemia da Covid-19. La prima fase delle vaccinazioni interesserà 60.142 persone in Liguria. Le rispettive 60.142 dosi saranno cosi distribuite, già a partire dai prossimi giorni, nei 14 presidi di somministrazione.

Asl 1

Ospedale di Sanremo: 2.322

Ospedale Bordighera: 1.040

Ospedale Imperia: 2.720

Asl 2

Ospedale Savona: 4.469

Ospedale Cairo Montenotte: 836

Ospedale Pietra ligure: 4.499

Asl 3

Ospedale Evangelico Voltri: 2.300

Ospedale Galliera: 5.776

Istituto G. Gaslini: 3.273

Ospedale Policlinico San Martino: 8.894

Ospedale Villa Scassi: 12.438

Asl 4

Ospedale Sestri Levante: 5.417

Asl 5

Ospedale Sarzana: 2.562

Ospedale La Spezia: 3.596

Secondo la prima indagine avviata, il tasso di adesione del bacino potenziale di soggetti da vaccinare è pari al 91%. Il personale incaricato addetto alla somministrazione, nella prima fase, sarà a carico del sistema sanitario regionale.

La Liguria prevede di impiegare a livello regionale 90 unita di personale medico e infermieristico e 61 unità tra operatori socio sanitari e addetti amministrativi, si stima di completare la prima somministrazione del vaccino in circa due settimane.

Nella prima fase saranno vaccinati su tutto il territorio:

Asl 1 - 7.367 persone

Asl 2 - 11.921 persone

Asl 3 - 28.730 persone

Asl 4 - 6.067 persone

Asl 5 - 6.057 persone

Si tratterà di personale ospedaliero e territoriale, ospiti e lavoratori delle Rsa, operatori che afferiscono a strutture sanitarie private accreditate con il Sistema sanitario regionale (strutture che erogano prestazioni di ricovero ordinario e Day Care in ambito chirurgico, medico, riabilitativo e Hospice), personale delle Pubbliche assistenze che si occupano de trasporti sanitari, inclusi quelli in emergenza-urgenza, operatori che operano nel complesso ospedaliero del sistema sanitario ligure (cuochi, personale delle pulizie, logistica e organizzazione). Ogni punto di somministrazione avrà a disposizione farmaci, presidi farmacologici e strumentali per la gestione di eventuali emergenze.

Celle frigorifere: per la prima fase non esistono criticità in quanto ad oggi, la capacità stoccaggio per i prodotti Pfizer è di 700.000 dosi. Nel complessivo piano di vaccinazione è prevista la dotazione capillare ed estensiva di apparati di refrigerazione dedicati potrà rendere anche più efficace il processo di meccanismo vaccinale. Per questo, le azioni messe in campo per l'acquisizione di ulteriori frigoriferi per la conservazione a bassa temperatura e garantire almeno un apparato per ogni presidio.