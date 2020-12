Freddo intenso su tutta la provincia e temperature da brividi: la minima stanotte a Nava (-7,3)

Per ora è arrivato il freddo, particolarmente intenso, come previsto ieri dall’Arpal. Nel corso del tardo pomeriggio, dovrebbero arrivare le prime precipitazioni, che dovrebbero però solo lambire la nostra provincia.

Le temperature di questa mattina, infatti, sono molto basse e sono diverse le località che si sono svegliate sotto zero. Soprattutto in montagna, dove il picco minimo si è registrato a Col di Nava con -7,3, seguito da Poggio Fearza con -5,1, Verdeggia -4,5, Pigna -4,3, Rocchetta Nervina -2,9, Pieve di Teco -2,8, Apricale -2,7, Borgomaro -2,2, Triora -1,9, Dolceacqua -0,5 e Dolcedo con zero gradi. Sopra lo zero troviamo: Pornassio e Montalto Carpasio con 0,8, Ceriana 1, Ranzo 2,1, Pontedassio 2,5, Seborga 3,4, Castelvittorio 3,9, Ventimiglia 4,4, Cipressa 5,4, Imperia 6,5, e Sanremo 7,1.

Per le prossime ore non sono previste precipitazioni e la giornata, sulla nostra provincia, sarà prevalentemente serena. Peggioramento nel corso della serata con qualche precipitazione e con la quota neve prevista oltre i 600-800 metri, in calo nella notte e non si escludono locali episodi di gelicidio. Questa mattina sono previsti ancora venti localmente forti (40-50 km/h) settentrionali. Dal pomeriggio-sera venti in intensificazione dai quadranti meridionali fino a forti (50-60 km/h) e rafficati.

Domani, invece, tra la notte e il mattino piogge diffuse anche a carattere di rovescio/temporale. Nevicate deboli o localmente moderate.