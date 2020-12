Ventimiglia: premiati volontari per pulizia del Tennis Club dopo alluvione del 2 ottobre scorso

Domenica 20 dicembre ha avuto luogo la prima delle due premiazioni, durante la quale sono stati consegnati diplomi e cestini natalizi ai volontari che maggiormente si sono prodigati per ripulire l’area del Tennis Club.



Metri cubi di fango, pietre, detriti avevano invaso attrezzature e campi da gioco durante l’alluvione del 2 ottobre scorso. Il primo gruppo di premiati ha interessato cittadini e famiglie di Ventimiglia: Roberto Ramella, la famiglia Moro, Rino Trusso, Eduardo Raneri, e la famiglia Palma. Ha raggiunto il gruppo anche Paul Ester di Mentone, che instancabilmente ha prestato la sua opera per molti giorni. I premi e i diplomi sono stati consegnati dal Presidente Ing. Marcianò e dal vice Pesidente Elio Gastaldo. In programma, non appena le normative Covid lo permetteranno, una grande festa dedicata a tutti i volontari, dedicata anche ai molti non presenti in questa lista.