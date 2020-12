Scomparsa del Prof. Amedeo Zerbinati: il ricordo di Rodolfo Berro, presidente degli Odontoiatri di Imperia

“Amedeo ha ricoperto la carica di Presidente e Segretario Culturale dell’Associazione Nazionale Dentisti di Imperia, è stato promotore del servizio ospedaliero di Sanremo per le cure dentarie in sedazione ai pazienti portatori di handicap, coordinatore di indagini epidemiologiche sulle malattie della bocca nei ricoverati nelle RSA di tutta la provincia di Imperia”.

Interviene in questo modo il Dott. Rodolfo Berro, Presidente Comm. Albo Odontoiatri Ordine di Imperia, ricordando il Prof. Zerbinati e che prosegue: “Ha prestato la sua opera volontaria per tanti anni presso la LILT di Sanremo per la diagnosi precoce nei tumori del cavo orale, argomento per il quale solo tre anni fa fu brillante relatore in un convegno da me organizzato con la ASL 1 a Bussana. Sono riconoscente ad Amedeo perché grazie alle Sue relazioni personali e scientifiche a livello nazionale con i migliori maestri dell’Odontoiatria italiana, abbiamo potuto avere all’ANDI Imperia illustri relatori che hanno permesso la crescita umana e scientifica di tanti dentisti della Riviera”.

“Seguendo il suo esempio e grazie al suo insegnamento ho continuato con altri colleghi la sua attività di volontariato presso la LILT di Sanremo-Bordighera. Alla memoria del Prof. Amedeo Zerbinati dedicheremo la costituzione di un gruppo scientifico di studio dei tumori del cavo orale composto da colleghi volontari LILT soci ANDI e dal reparto ORL dell’Ospedale di Sanremo, e sono convinto che questo sarà il miglior modo per conservare nei nostri intenti il suo insegnamento”.