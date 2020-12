La Sanremo del passato in 114 splendidi scatti di Tonino Bonomo: il suo regalo di Natale ai nostri lettori (Foto)

Festival, Rally, manifestazioni, qualche incidente spettacolare e immagini della Sanremo del passato. Una galleria che vuole essere il regalo di Natale del nostro Tonino Bonomo, fotografo che da tanti anni ‘calca’ le strade della città dei fiori, mai senza l’immancabile macchina fotografica al collo.

Nelle immagini troviamo una Sanremo a cavallo tra gli anni ’80 e i giorni nostri, con foto che ritraggono scorsi della città oggi completamente diversi. Da una via Matteotti e una piazza Borea d’Olmo ancora invasa dalle auto. La folla di fronte all’Ariston per vecchissimi Festival, il rally mondiale che non c’è più e tanto altro.

Un po’ di ‘nostalgia’ per questo Natale 2020 che, sicuramente, non sarà come quelli a cui siamo abituati per le note vicende legate alla pandemia ma che, ci auguriamo, possa fare da trampolino di lancio per una nuova stagione, quella post Covid. Oggi, però, via abbiamo voluto portare nel passato e, quindi, vi consigliamo di ‘sfogliare’ le immagini di Tonino.

Ci sono politici, sportivi, personaggi dello spettacolo di ieri e di oggi e gente comune. Magari potrà anche esserci qualcuno che si riconosce. Buona visione!