Sanremo: scomparsa del professor Amedeo Zerbinati, il ricordo e il cordoglio della LILT

"Il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti i volontari della LILT esprimono profondo cordoglio per la morte del Prof. Amedeo Zerbinati. Per molto tempo vice presidente della nostra Sezione e volontario, si occupava delle visite di prevenzione dei tumori del cavo orale nonché dotto relatore in conferenze di sensibilizzazione e convegni scientifici.

La Lilt è vicina ai suoi cari esprimendo sentite condoglianze".