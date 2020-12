Il Lions Club Sanremo Matutia in visita alla Croce Rossa di Sanremo

Il lions club Sanremo Matutia ha voluto celebrare la vigilia del Santo Natale con un atto di generosità che le è proverbiale: ancora una volta ha prestato attenzione a chi, in questo periodo, versa in condizioni di bisogno.

Il presidente Gianni Ostanel accompagnato dalla segretaria M.Grazia Tacchi e dalla socia M.Luisa Ballestra si è recato alla sede della CRI in Via Pisacane: ad accoglierci c’era il presidente Ettore Guazzoni e due signore volontarie. Sono stati consegnati diversi buoni spesa da 50 euro spendibili nei supermercati della città e che verranno distribuiti alle famiglie in difficoltà.

Il presidente Guazzoni ha sentitamente ringraziato Ostanel che a sua volta ha elogiato l’operosità costante della CRI di Sanremo e dei suoi volontari che quotidianamente con abnegazione prestano operazioni di soccorso!!

Mluisa Ballestra

addetto stampa lions Matutia