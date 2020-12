Coronavirus, nessun nuovo caso in provincia di Imperia, in Liguria sale il numero degli ospedalizzati

34 i nuovi positivi in Liguria nelle ultime 24 ore, su 521 tamponi molecolari effettuati oltre a 523 tamponi rapidi antigenici.

Nella nostra provincia non si registrano nuovi positivi, mentre nel savonese nelle ultime ventiquattro ore sono 18. A Genova 3 e a Spezia 13. Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0. Sono stati 2 i morti, due donne di 76 e 92 decedute entrambe il 24 dicembre al Galliera e al San Martino di Genova.

Ecco nel dettaglio i dati forniti da Regione Liguria:

Totale tamponi effettuati: 694.040 (+ 521)

Totale tamponi antigienici rapidi effettuati (dal 2/11/2020): 145.966 (523)

Totale positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 59.005 (+34)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.794 (-12)

Casi per provincia di residenza:

Imperia - 420

Savona - 1.067

Genova – 3.121

La Spezia - 810

Residenti fuori regione o estero – 160

Altro o in fase di verifica – 216

Totale - 5.794

Ospedalizzati: 738 (+11) | 66 (+2) in terapia intensiva

Asl 1 - 50 (+1) | 4 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 118 (-3) | 14 (+1) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 211 (+4) | 27 (-) in terapia intensiva

Evangelico - 1 (-) | nessuno in terapia intensiva

Galliera - 90 (+1) | 5 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 3 (+1) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 66 (-1) | 5 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 75 (+2) | 5 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 124 (+6) | 6 (+1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 4.934 (-8)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 50.367 (+44)

Deceduti: 2.844 (+2)