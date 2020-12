Santo Stefano al Mare, malore sull'Aurelia, milite di una pubblica assistenza finisce fuori strada (foto)

Incidente, per fortuna non grave, sull'aurelia tra Riva Ligure e Santo Stefano, dove una milite di una pubblica assistenza ha perso il controllo del mezzo in seguito a un malore, impattando prima contro una pensilina e poi finendo contro una serra.



Sul posto sono intervenuti il 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. La donna è stata trasportata in ospedale in codice giallo.