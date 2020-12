Sanremo: non vede un gradino e cade dalla carrozzina, disabile soccorso da 118 e croce rossa (foto)

Un disabile è caduto mentre si trovava a bordo della sua carrozzina elettrica a Sanremo in piazza Colombo. L'uomo, secondo le prime testimonianze, sarebbe caduto a causa di un gradino non segnalato, nella zona in cui è posizionato un cantiere.



L'uomo è stato soccorso dal 118 e da un'ambulanza della croce rossa. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.