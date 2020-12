A ‘2 ciapetti con Federico’ un messaggio di ottimismo e speranza (correndo) da chi lavora in ospedale (Video)

“Le cose stanno andando molto meglio”. Così Morena Fellegara, infermiera caposala all’ospedale di Sanremo, è intervenuta nella nuova puntata di ‘2 ciapetti con Federico on the road’ per raccontare le sue impressioni su come stia andando la pandemia. Un’intervista realizzata, come la precedente di due mesi fa, correndo lungo i tornanti di Poggio, sulle immediate alture di Sanremo, per sottolineare l’importanza di sfruttare il territorio ed il suo clima per mantenere un corretto stile di vita.

“I mesi scorsi sono stati lunghi ma sono passati – ha detto - Ci sono state queste restrizioni, purtroppo faticose e che hanno portato sofferenza a persone e imprese, ma sono servite perché ci sono meno casi. Speriamo di continuare così perché vediamo un po’ di luce. E’ però necessario non abbassare la guardia, ora abbiamo alle porte anche il vaccino, speriamo di lasciare alle spalle questo 2020 che è stato terribile. L'augurio è quello di un bellissimo 2021 e di continuare con il coraggio e la grinta che abbiamo dimostrato per superare questo periodo. Andare avanti sempre con la testa alta".

Guarda l’intervista completa:

Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico

"2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it