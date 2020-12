Sanremo: notte di Natale di controlli per la Polizia Locale, città deserta e qualche storia triste (Foto)

I controlli del rispetto delle norme anti Covid non si fermano neppure la notte di Natale. La Polizia Locale di Sanremo ha pattugliato la città a piedi e in auto per verificare che ogni spostamento fosse autorizzato e che il coprifuoco rispettato scrupolosamente.

Una notte di Natale veramente surreale con tutte le strade deserte e con le sole luminarie accese per ricordarci queste strane feste. Pochissimi i veicoli in giro, con le persone che tornavano a casa dal luogo di lavoro. Quella casa che, purtroppo, alcuni non hanno e che sono costretti per forza maggiore a trascorre la notte in strada in giacigli di fortuna.

Come l’uomo che si è accampato all'ingresso del teatro Ariston con accanto un carrello del un supermercato con dentro tutto il suo mondo: due coperte, un paio di scarpe ed una radiolina. Gli agenti, assicuratisi che stesse bene, lo hanno identificato ed indirizzato presso un dormitorio.

Purtroppo il Natale non è fatto solo di luci, cenoni, regali e auguri ma anche di storie tristi come queste. Una notte di Natale che non ci dimenticheremo mai e che mai più vorremmo che si ripetesse.