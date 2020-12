Coronavirus: stazionario il rapporto tamponi-positivi, ma calano i numeri tra gli ospedalizzati

Numeri stazionari anche nel giorno di Natale, con il rapporto tamponi-positivi nella nostra regione che è fermo ai numeri di ieri. Sono infatti 445 i nuovi positivi in Liguria nelle ultime 24 ore, su 4.130 tamponi molecolari effettuati oltre a 2.416 tamponi rapidi antigenici (totale di 6.546), uno ogni 14,7 pari al 6,79%.

Nella nostra provincia sono stati 33 mentre nel savonese 106. A Genova 236 e a Spezia 69. Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1. Sono stati 11 i morti, tra il 18 dicembre e ieri, di cui nessuno nella nostra provincia.

Ecco nel dettaglio i dati forniti da Regione Liguria:

Totale tamponi effettuati: 693.519 (+ 4.130)

Totale tamponi antigienici rapidi effettuati (dal 2/11/2020): 145.443 (+2.413)

Totale positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 58.971 (+445)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.806 (-1.173)

Casi per provincia di residenza:

Imperia - 421 (-56)

Savona - 1.062 (-56)

Genova – 3.115 (-703)

La Spezia - 804 (-291)

Residenti fuori regione o estero – 158 (-38)

Altro o in fase di verifica – 246 (-49)

Totale - 5.806 (-1.173)

Ospedalizzati: 727 (-24) | 64 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 49 (-6) | 4 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 121 (-1) | 13 (-) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 207 (-1) | 27 (-) in terapia intensiva

Evangelico - 1 (-) | nessuno in terapia intensiva

Galliera - 89 (-2) | 5 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 2 (-2) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 67 (-2) | 5 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 73 (-3) | 5 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 118 (-) | 5 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 4.942 (-265)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 50.323 (+1.607)

Deceduti: 2.842 (+11)