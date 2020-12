Ventimiglia: Santa Messa di Natale alla Fondazione Chiappori con il saluto del Consigliere regionale Riolfo

Il Natale alla Fondazione 'E. Chiappori' di Ventimiglia è stato celebrato con la Messa cantata di don Luca Salomone, la benedizione alla struttura e il saluto della Regione Liguria portato dalla consigliera Mabel Riolfo.

La Fondazione E. Chiappori di Ventimiglia non ha voluto far rinunciare al conforto spirituale della santa messa di Natale ai propri ospiti. Dopo aver effettuato il tampone di rito e vestito i presidi di sicurezza previsti, il Presidente Nico Martinetto e la direttrice Federica Cozza hanno ricevuto in via straordinaria don Luca Salomone tra l’altro consigliere di amministrazione della fondazione e la rappresentante della Regione Liguria Mabel Riolfo. Alla presenza quindi di alcuni ospiti presenti in struttura e del personale si è svolta la Santa Messa cantata celebrata da don Luca Salomone accompagnato dal coro formato dai presenti per l’occasione.

Le parole di don Luca, le preghiere cantate e il clima natalizio hanno portato nella residenza per anziani ventimigliese un pomeriggio di profonda meditazione e di gioia unitamente alla preghiera di tutti di far finire al più presto questo bruttissimo periodo di rischio sanitario che ha percorso tutta la terra e mietuto vittime soprattutto tra i più anziani. Terminata la Santa Messa i presenti hanno potuto ricevere gli Auguri di buone feste dal presidente della Fondazione Domenico Martinetto e dalla consigliera regionale Mabel Riolfo.

Martinetto: “La Fondazione augura ai propri ospiti un sereno Natale garantendo il proprio impegno a lavorare sempre nell’interesse dei nostri 'nonni' ai quali siamo molto affezionati e ai quali dobbiamo molto rispetto e impegno per tutti i sacrifici che hanno fatto nel corso della loro vita a favore delle loro famiglie e del proprio paese, a questo proposito voglio ringraziare la responsabile della Fondazione Federica Cozza per la collaborazione, l’impegno e la passione che mette nel proprio lavoro sempre sensibile ai problemi degli anziani e inoltre tutto il personale per il lavoro svolto".

Riolfo: “Ho partecipato con piacere alla Messa di Natale celebrata da Don Luca Salomone alla Fondazione Chiappori, alla presenza del Presidente Nico Martinetto, della direttrice Federica Cozza, del personale sanitario e degli ospiti. Mi complimento per l’organizzazione in quanto il tutto si è svolto nella massima sicurezza, avendo sottoposto tutti al tampone rapido e facendo indossare un camice sterile. È stato importante far sentire la presenza della Regione Liguria in questo particolare momento di difficoltà e di grande solitudine per gli anziani , continua il consigliere Riolfo, che in questo Natale non potranno riabbracciare i propri cari. A loro l'augurio di poter tornare, anche grazie all'imminente campagna vaccinale, al più presto alla normalità. Non da ultimo sottolineo la necessità di trattare il tema dei costi straordinari sostenuti dalle RSA in questo momento di pandemia, che dovrà essere sicuramente oggetto di ulteriore approfondimento da parte delle istituzioni".

La direttrice della Fondazione Chiappori Federica Cozza infine ha voluto ringraziare per l’impegno e la dedizione la dottoressa Maurizia Gentile responsabile della coop Punto service il loro direttore sanitario Korolova Lola , la segretaria amministrativa Minasi Maria e tutti i dipendenti della loro cooperativa per il lavoro svolto nel periodo difficile del Covid e per la collaborazione odierna .