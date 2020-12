Pontedassio: Santa Messa speciale ieri sera con una iniziativa di solidarietà per la Caritas vicariale (Foto)

E’ stata celebrata ieri a Pontedassio la Santa Messa della notte di Natale con una singolare iniziativa di solidarietà a favore della Caritas vicariale su proposta del parroco don Boschetti e in collaborazione con la locale Pro Loco.

Prima della Messa i fedeli hanno ricevuto il ‘Pane della vigilia’ e le offerte sono state devolute alla Caritas opera in Valle Impero. Al termine il ‘Pane della solidarietà è stato consegnato ai militari dell'Arma dei Carabinieri, presenti in uniforme di rappresentanza ed indicati dal parroco come modello da seguire per il servizio svolto ogni giorno a favore di tutte le persone, in particolare le più disagiate e in difficoltà.

"I Carabinieri sono costruttori di gioia in un mondo di lacrime” ha detto don Boschetti durante l’omelia.