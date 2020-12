Vallecrosia. La Polisportiva Vallecrosia Academy augura buone feste a dirigenti, tecnici, atleti e famiglie

La Polisportiva Vallecrosia Academy, affiliata al Torino Fc Academy, augura buone feste a dirigenti, tecnici, atleti e famiglie.

Per Natale la polisportiva ha consegnato un dono a tutti i ragazzi per ringraziarli del lavoro svolto finora nonostante le difficoltà dovute a causa del Covid-19 e per augurare buon Natale e felice anno nuovo a ogni tesserato e alle rispettive famiglie.

"Buone feste a tutti, che sia un Natale pieno di salute, gioia e serenità per tutti voi e i vostri cari. Vi auguriamo che questo nuovo anno, il 2021, sia pieno di nuovi obiettivi e traguardi, pieno di felicità e spensieratezza", augura la società.

L'attività calcistica della Polisportiva Vallecrosia Academy continua anche durante il periodo delle festività natalizie, riprenderà infatti il 28 dicembre e proseguirà il 29 e il 30 dicembre e il 4 gennaio nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19: "Abbiamo deciso di non chiudere totalmente durante le feste natalizie per dare ai nostri ragazzi la possibilità di avere uno sfogo e un po' di svago in questo periodo difficile".