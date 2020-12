Taggia: 'caso Bastiani', Conio replica alla minoranza "Tanto rumore per nulla, commento inelegante"

"Prendendo spunto dalle citazioni cinematografiche che tanto piacciono alla minoranza mi verrebbe da dire tanto rumore per nulla".

Il sindaco di Taggia Mario Conio ha replicato a stretto giro alle accuse dell'opposizione de 'Il Passo Giusto' (LEGGI LA NOTIZIA), in merito alle incomprensioni interne alla maggioranza, dopo le affermazioni del consigliere comunale Raffaello Bastiani (LINK).

"È evidente che presi dai festeggiamenti del Natale gli stessi non abbiano letto con attenzione quanto da me detto. Il mio appunto nei confronti del mio consigliere, al quale tra l’altro ho già confermato la mia fiducia, era limitato esclusivamente a un suo intervento pubblico che pareva mettere in dubbio quanto da noi fatto, lui compreso, in materia di concessioni demaniali" - analizza il sindaco Conio.



"Per quanto riguarda gli altri commenti li trovo perlomeno ineleganti. Personalmente, con grande sforzo, sto mantenendo l’impegno assunto con i miei cittadini e confermati in consiglio comunale. - chiosa il primo cittadino - Detto questo, visto il momento prenatalizio, faccio i migliori auguri di buon Natale a tutti, compresi i consiglieri di minoranza".